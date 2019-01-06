Irak'taki Amerikan askerlerinin, üniformalı bir şekilde başkentte çarşı gezisine çıktığı görüntüler büyük tepki topladı

ABD'li Tuğgeneral Austin Renforth ve beraberindeki bir grup askerin, cuma günü Bağdat'ta kafe ve kitapçıların bulunduğu Mutabanna Caddesi'nde çay içip, vatandaşlarla sohbet ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük tepki gördü.

Askeri üniformalar ve Iraklı askerlerin koruması altında kafede çekilen görüntüler daha sonra Irak yerel medyasında da geniş yer buldu. Yaşanan bu durumun ardından ilk tepki ABD'nin Irak'taki varlığına karşı olan siyasi partiden geldi.

Sadr Hareketi'nden tepki

Irak'taki Şii lider Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu Sözcüsü Hamdullah er-Rıkabi, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu durum, Irak halkının iradesine meydan okuma ve yeni bir egemenlik ihlalidir. ABD idaresi, bu kötü davranışla çirkin yüzünü ortaya çıkarmış, tüm uluslararası yasaları ihlal etmiştir." ifadelerini kullandı.

Irak merkezi hükümetine sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunan Rıkabi, hükümetin kamuoyuna bu konuda bir açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

Yerel medyada geniş yer bulan görüntülerde, Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanı Celil er-Rabi'nin kent merkezinde dolaşan ABD'li askerlere eşlik ettiği görüldü.

ABD'nin Irak'ta 5 bin askeri var

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var.

ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.