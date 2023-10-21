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Dünya

Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi.

IHA21 Ekim 2023 Cumartesi 23:20 - Güncelleme:
Irak'taki ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonrası Irak'taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar artmaya başladı. Irak'ın Anbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu üsse yeni bir saldırı düzenlendi. Irak güvenlik kaynakları, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı sonucu can kaybı ve maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Söz konusu saldırının sorumluluğunu Irak'taki İslami Direniş Örgütü üstlendi.

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