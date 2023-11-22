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Dünya

Irak'taki ABD üssüne saldırı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sabah saatlerinde İran destekli grupların, Irak'taki Ayn'ul Esad Askeri Üssü'ne, kısa menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 00:41 - Güncelleme:
Irak'taki ABD üssüne saldırı
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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İran destekli grupların, ABD ve müttefiklerinin konuşlandığı Irak'taki Ayn'ul Esad Askeri Üssü'ne, kısa menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda hafif yaralananlar olduğu ve küçük çaplı altyapı hasarının meydana geldiği bildirildi.

ABD ordusunun da olayın ardından İran destekli gruplara AC-130 silahlı hava aracıyla karşılık verdiği kaydedildi.

ABD güçlerine, 17 Ekim'den bu yana 32'si Irak'ta, 34'ü Suriye'de toplam 66 saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Söz konusu saldırılarda 62 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

  • iran destekli gruplar
  • balistik füze saldırısı
  • askeri üssü

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