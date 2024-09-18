Irak'taki Alman askerlerinin görev süresi 2 yıl daha uzatıldı

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun Irak'taki Alman askerlerin görev süresini 31 Ocak 2026'ya kadar uzatma kararı aldığını açıkladı.

Büchner, "Misyonun amacı, Irak'ta güvenlik ve istikrarın sağlanması ve terör örgütünün (DEAŞ) yeniden canlanmasının önlenmesi için Irak Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerine sürdürülebilir bir şekilde olanak sağlamaktır." dedi.

Irak hükümetinin DEAŞ tehdidine karşı Almanya'nın desteğini sürdürmesini talep ettiğini kaydeden Büchner, "Alman Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ'a karşı mücadeleyi desteklemek üzere NATO'nun Irak Misyonu'na (NMI) ve Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonları (CJTF-OIR) ya da bu operasyonları takip eden güvenlik işbirliği programlarından birine katkıda bulunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu kararına göre, asker sayısı en fazla 500 ile sınırlandırıldı.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararın gelecek hafta Federal Meclis'te görüşülüp onaylanması bekleniyor.