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Dünya

Irak'taki camilerde Gazze için selalar okundu

İşgalci İsrail'in Gazze'deki gece boyu aralıksız süren yoğun bombardımanlarına karşı Irak'ın başkenti Bağdat ve Kerkük kentindeki camilerde selalar okundu, Gazzeliler için dua edildi.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 05:53 - Güncelleme:
Irak'taki camilerde Gazze için selalar okundu
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırması üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'taki İmam Azam Ebu Hanife en-Numan Camisi'nde selalar okundu, Gazzeliler için dua edildi.

Daha önce Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelen binlerce Iraklı, Filistin'e destek gösterisi düzenlemişti.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr tarafından, "Kudüs bizim için sadece bir sembol veya slogan değil, İsrail, topraklarımıza ve kutsal yerlerimize zorla el koymuş bir varlıktır." şeklindeki mesajına yer verilmişti.

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