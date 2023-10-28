Irak'taki camilerde Gazze için selalar okundu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırması üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'taki İmam Azam Ebu Hanife en-Numan Camisi'nde selalar okundu, Gazzeliler için dua edildi.

Daha önce Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelen binlerce Iraklı, Filistin'e destek gösterisi düzenlemişti.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr tarafından, "Kudüs bizim için sadece bir sembol veya slogan değil, İsrail, topraklarımıza ve kutsal yerlerimize zorla el koymuş bir varlıktır." şeklindeki mesajına yer verilmişti.

