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Dünya

Irak'taki barışçıl gösterilerde kan aktı! 1 Peşmerge öldü

Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösterilerde 1 Peşmerge hayatını kaybetti.

AA08 Aralık 2020 Salı 21:35 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 21:38
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Irak'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği gösterilerde 1 Peşmerge hayatını kaybetti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Pencivin Sorumlusu Besam Ali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Süleymaniye'nin Pencivin ilçesindeki KDP binasına göstericiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 Peşmergenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Söz konusu saldırıda 2 Peşmergenin de yaralandığı bilgisini veren Ali, Diyala'nın Hanekin ilçesi sınırlarında yer alan bir KDP binasının daha yakıldığını kaydetti.

Pencivin'deki KDP yetkililerinden Bekir Abdullah ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırganların PKK'lı teröristler olduğunu söyledi.

Süleymaniye ve Halepçe'de memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle IKBY hükümetinin protesto edildiği gösterilerde son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralı sayısı da 17'ye yükseldi.

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