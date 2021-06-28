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Dünya

Irak'taki Haşdi Şabi örgütü, ABD saldırısında 4 mensubunun öldüğünü açıkladı

Irak'ta Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Seyyid'ül Şuheda milis grubu, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki saldırısında 4 mensubunun öldüğünü bildirdi.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 10:41
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Ketaib Seyyid'ül Şuheda grubundan yapılan yazılı açıklamada, Irak-Suriye sınırında ABD uçak saldırısında 14'üncü Tugay'dan (Haşdi Şabi) 4 milisin öldüğü ifade edildi.

Irak hükümetinden konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD askeri güçlerinin, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak-Suriye sınır bölgesinde İran destekli milis gruplarının kullandığı tesislere hava saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, gece yarısı gerçekleşen saldırıyla ilgili, "Irak'taki ABD personeline ve tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bulunan İran destekli milislerin Irak-Suriye sınır bölgesindeki tesisleri hedef alındı." ifadesine yer verilmişti.

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