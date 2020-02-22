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Dünya

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Al-Khulani Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümet karşıtı protesto düzenledi.

AA22 Şubat 2020 Cumartesi18:41 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 18:41

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Al-Khulani Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümet karşıtı protesto düzenledi.

 Irak güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bir gösterici yaralandı.

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