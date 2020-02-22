Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

<p>Irak'ın başkenti Bağdat'taki Al-Khulani Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümet karşıtı protesto düzenledi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/02/22/20796703.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/02/22/20796700.jpg'/><p> Irak güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bir gösterici yaralandı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/02/22/20796703.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/02/22/20796693.jpg'/>