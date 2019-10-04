29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,703
  • 6,263
  • 276.451
  • 103753
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'taki protestolarda ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.

OLAY

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde hükümetin görevi bırakması isteniyor.

Başkent Bağdat’ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler, ülkenin güneyinde ve orta kesiminde Şii nüfusun yoğun olduğu 9 kente yayıldı.

Irak güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması olasılığı nedeniyle ülkenin batısında ve kuzeybatısındaki Sünni kentlerde ise gösterilere katılım olmadı.

Irak emniyet güçlerinin salı gününden bu yana devam eden gösterilere müdahalesi, biri polis 35 kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açtı.

Hükümetin daha önce görülmemiş ölçüde güvenlik önlemleri alması, yaşanan olayların boyutunu ve ülkenin sonuçları belli olmayan bir kaos sarmalına girme endişesini ortaya koyuyor.

Deprem sırasında en özel tahliye

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yargıtay, Pekgüzel'e FETÖ'den verilen cezayı onadı

Yargıtay, Pekgüzel'e FETÖ'den verilen cezayı onadı

İstanbul şiddetli yağışa teslim olacak: Akşam saatlerine dikkat

İstanbul şiddetli yağışa teslim olacak: Akşam saatlerine dikkat

Avrupa’da galibiyet yüzü göremedik

Avrupa’da galibiyet yüzü göremedik

Satışa çıktı, kilosu 1000 TL!

Satışa çıktı, kilosu 1000 TL!

Ayrışma derinleşti, ABD ile AB arasındaki savaşın fitili ateşlendi

Ayrışma derinleşti, ABD ile AB arasındaki savaşın fitili ateşlendi

Katiliyle fotoğrafı... Genç kızın cesedi boş binada bulundu

Katiliyle fotoğrafı... Genç kızın cesedi boş binada bulundu

Türk düşmanı, PKK sevici Zuhal Demir o ülkede Adalet Bakanı oldu

Türk düşmanı, PKK sevici Zuhal Demir o ülkede Adalet Bakanı oldu

Dünya devinin heyecanı sardı: Bir daire için 40 kişi arıyor

Dünya devinin heyecanı sardı: Bir daire için 40 kişi arıyor
 

POPÜLER HABERLER

Kızgın işçi önce patronun cipini sonra tırı parçaladı

Kızgın işçi önce patronun cipini sonra tırı parçaladı

Etnospor kapılarını açtı

Etnospor kapılarını açtı

İstanbul'da 'Etnospor Kültür Festivali' Şöleni

İstanbul'da 'Etnospor Kültür Festivali' Şöleni

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA