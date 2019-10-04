Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.

OLAY

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nu protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde hükümetin görevi bırakması isteniyor.

Başkent Bağdat’ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler, ülkenin güneyinde ve orta kesiminde Şii nüfusun yoğun olduğu 9 kente yayıldı.

Irak güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması olasılığı nedeniyle ülkenin batısında ve kuzeybatısındaki Sünni kentlerde ise gösterilere katılım olmadı.

Irak emniyet güçlerinin salı gününden bu yana devam eden gösterilere müdahalesi, biri polis 35 kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açtı.

Hükümetin daha önce görülmemiş ölçüde güvenlik önlemleri alması, yaşanan olayların boyutunu ve ülkenin sonuçları belli olmayan bir kaos sarmalına girme endişesini ortaya koyuyor.