Irak'taki Sadr Hareketi, karargahlarını kapatma kararı aldı

AA 29 Ekim 2021 Cuma 19:55 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 19:56

Sadr, ofisinden yaptığı yazılı açıklamada, Barış Seriyyeleri'nin Bağdat, Kerbela, Necef ve Salahaddin'deki hariç tüm karargahlarını kapatma kararı aldığını belirtti.

Söz konusu 4 şehir dışında güvenlik güçleriyle koordinasyon harici herhangi bir karargah bulunmayacağını ya da silah taşınmayacağını ifade eden Sadr, devlet yöneticileri ve diğer kesimler için siyasette örnek olsun diye bunun iyi niyet girişimi bir adım olduğunu ekledi.

Haşdi Şabi çatısı altındaki Şii milis gruplarından Barış Seriyyeleri, terör örgütü DEAŞ'ın işgalinin ardından 2014'te Mukteda Es-Sadr'ın silahlı kolu olarak kurulmuştu. Barış Seriyyeleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dışında Irak'ın 15 ilinde aktif olarak bulunuyor.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu kesin olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederek seçimlerde birinci çıktı.