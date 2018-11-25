Irak'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.
- AA
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, cuma günü meydana gelen sel sonucu ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği yaralı sayısının 180 olduğu belirtildi.
Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi sonucu, Vasıt vilayetinde 7, Salahaddin'de 5, Zikar'da 2, Basra'da 1 ve Meysan'da 1 kişinin öldüğü kaydedilmişti.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce yaptığı açıklamada, afet bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini, bunun için de bir kriz masası kurduklarını duyurmuştu.
Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de sel mağduru iç göçmenler için Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulunmuştu.
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