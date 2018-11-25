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Irak'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Irak'ta 2 gündür etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 16'ya çıktı.

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Irak'ta 2 gündür etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktığı bildirildi.
 
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedr, yayımladığı yazılı açıklamada, Vasıt ilinde etkili olan sağanağın neden olduğu selde 6 kişinin öldüğünü belirtti.
 
Ülkeyi 2 gündür etkisi altına alan selde yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 16'ya yükseldi.
 
Şiddetli yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor
 
Sağlık Bakanlığından önceki gün yapılan açıklamada, Salahaddin ilinde 5, Zi Kar'da 2, Basra'da 1, Meysan'da 1 ve Vasit ilinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.
 
Şiddetli yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor.
 
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, daha önce yaptığı açıklamada, selin vurduğu Salahaddin ilinin Şırgat ilçesi başta olmak üzere Salahaddin ve Musul vilayetindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtmişti.
 
Abdulmehdi, bölgeye ivedi olarak yardım ulaştırılması, hasarın tespit edilmesi ve halkın can güvenliğinin sağlanması için olası şiddetli yağış ihtimaline karşı kriz masası kurulduğunu kaydetmişti. 

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