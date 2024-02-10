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Dünya

Irak'taki Şii milis gruptan ''ABD'ye saldırıya devam'' mesajı

'Irak'ta İslami Direniş' grubu, ABD'ye yönelik saldırılarına devam edeceği mesajını verdi.

AA10 Şubat 2024 Cumartesi 00:32 - Güncelleme:
Irak'taki Şii milis gruptan ''ABD'ye saldırıya devam'' mesajı
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İran destekli Iraklı Şii milis grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri (ABD) kutsal topraklardan (Irak) çıkması için İslami direnişin verdiği fırsatı değerlendirmedi. Geçtiğimiz günler, Irak halkı, dostlar ve sorumlu taraflara 'işgalci düşmanın alçaklık ve ihanetinden vazgeçmeyeceği ve sadece silah dilinden anlayacağını ortaya koydu. (ABD) Bunu da Haşdi Şabi'yi, Kaim, Akkaşat ve diğer bölgelerde hedef almasıyla gösterdi." denildi.

Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Hizbullah komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin 7 Şubat'ta, Bağdat'taki ABD saldırısında öldürüldüğü anımsatılarak, "Ülkemizdeki cihatçı kardeşlerimizi direniş saflarına katılmaya, Irak'ta ve bölgede bu tarihi aşamada işgalin sona erdirilmesine etkin bir şekilde katılma kararlılığında olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Irak'ta İslami Direniş isimli grubun içerisinde Ketaib Hizbullah (Irak Hizbullah'ı), Nuceba Hareketi ve Seyyid'ül Şuheda gibi milis gruplar bulunuyor. Söz konusu milis gruplar, ABD'nin Irak'taki üslerine saldırılar düzenliyor.

Ketaib Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesi için ABD ile başlattığı müzakereler dolayısıyla, Irak'taki ABD hedeflerine yönelik saldırılarını askıya aldığını duyurmuştu.

  • Irakta Direniş
  • ABD saldırıları
  • İslami direniş

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