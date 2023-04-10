Irak'taki Türkmenler Telafer ve Tuzhurmatu'nun il olmasını istiyor

Turan, konuya dair AA muhabirine açıklamada bulundu.



Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Telafer ve Tuzhurmatu ilçelerinin il olmasını istediklerini aktaran Turan, Irak'taki tüm Türkmenlerin en büyük temennisinin bu olduğuna dikkati çekti.



Turan, ülke genelinde 6 Kasım'da yapılacak il meclisleri seçim kampanyasında da buna yer verdiklerini kaydetti.



Bu hususla ilgili 2012 yılında Irak Başbakanlığına talep sunduklarını belirten Turan, talebin Irak Meclisine götürüldüğünü ancak terör örgütü DEAŞ saldırılarının yaşanması nedeniyle konunun rafa kaldırıldığını dile getirdi.



ITC Başkanı, tamamı Türkmenlerden oluşan ve ülkenin en büyük ilçesi Telafer'in il olmasının Türkmenlerin en büyük hayali olduğunu belirtti.



Yıllardır süren iç savaş ve terör olaylarından Tuzhurmatu ve Telafer ilçelerinin büyük zarar gördüğünü vurgulayan Turan, en çok bu ilçelerin il olmayı hak ettiğini savundu.



Turan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Türkiye ziyareti sırasında da bu konunun gündeme geldiğini hatırlattı.