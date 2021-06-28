Irak'taki ''Üçlü Zirve'' toplantısı sonuç bildirisinde Etiyopya ve İsrail'e çağrı

AA 28 Haziran 2021 Pazartesi 07:25 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 07:27

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla düzenlenen üçlü zirvenin sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, Irak ve Ürdün'ün Etiyopya'daki Hedasi Barajı konusunda Mısır ve Sudan'ın yanında yer aldıkları belirtilerek, "Etiyopya, Hedasi Barajı'na ilişkin adil, kapsamlı ve bağlayıcı bir anlaşma yapılmaksızın tek taraflı icraatlardan kaçınmalı." ifadelerine yer verildi.

"Bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşmanın tek yolunun çatışmayı uluslararası meşruiyet kararları temelinde çözmek" olduğu kaydedilen bildiride, "İsrail'in adil bir barışı baltalayan, Kudüs'teki tarihi yapıyı, statükoyu ve kutsal mekanları değiştirme amacı güden tüm faaliyetleri durdurması zaruridir." denildi.

- IRAK, MISIR VE ÜRDÜN ARASINDA EKONOMİK ENTEGRASYONA İLİŞKİN ADIMLAR

Zirveye katılan ülkeler arasında ekonomik entegrasyona ilişkin adımlar atılmasına kararı verildi.

Bildiride, ekonomik koordinasyona ilişkin, söz konusu ülkeler arasında elektrik şebekesi projesinin güçlendirilmesi, karşılıklı enerji alışverişinin sağlanması, doğal gaz ağı kurulmasının yanı sıra Irak petrolünün Ürdün ve Mısır üzerinden ihracatı için bir hat sağlanmasının gerekliliği hususunda anlaşıldığı belirtildi.

Ayrıca, üç ülkede altyapı, yol ve iskan alanlarında yatırımların teşvik edilmesi, yatırımcı ve iş adamları arasında ortak büyük inşaat şirketleri kurulması, ülkeler arasında taşımacılık alanında yolcular için vizelerde kolaylık sağlanması konularında liderler anlaşmaya vardı.

Ülkeler, arasında terör, uyuşturucu ve organize suçla mücadelede güvenlik ve istihbarat koordinasyonu yapılması kararı da alındı.

Öte yandan liderler, Libya'da kurulan yeni hükümeti desteklediklerini belirtirken, ülkeden paralı askerlerin ve yabancı güçlerin çıkmasının zorunlu olduğunu vurguladı.