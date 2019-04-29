Irak'tan ABD ve Bahreyn'e protesto notası

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Müsteşarı Nizar el-Hayrallah, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Bahreyn'in Bağdat Büyükelçisi Salah el-Maliki ile ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Joey Hood'a protesto notasını teslim etti.

Hayrallah, Irak'ın egemenliğine zarar verilmemesi ve resmi açıklamalarda diplomatik dile riayet edilmesi çağrısı yaptı.

ABD Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında perşembe günü, "İran rejiminin tamamında yolsuzluk yayılmış durumda. Ali Hamaney'in mal varlığı 200 milyar dolar olarak tahmin edilirken, halkın büyük kısmı, 40 yıllık molla yönetiminin sebep olduğu ekonomik bunalım nedeniyle yoksulluk içinde yaşıyor." açıklaması yapılmıştı.

Irak'ta, Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in mal varlığıyla ilgili yapılan açıklamaları nedeniyle ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarına protesto notası verilmesini istemişti.

Sadr, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Bahreyn, Yemen ve Suriye'de savaşın son bulmasını ve buralardaki iktidar sahiplerinin acilen görevlerini bırakmasını" istemişti.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife ise Sadr'ın bu açıklamalarına tepki göstererek kendisini, İran'ın ülkesindeki nüfuzuna sessiz kalmakla eleştirmiş, Sadr için "aptal" ve "otoriter" ifadelerini kullanmıştı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Sadr'ın açıklaması üzerine Irak'ın Bahreyn Maslahatgüzarı Nihad el-Ani'yi Bakanlığa çağırmıştı.