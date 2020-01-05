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Dünya

Irak Meclisi ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi. Olağanüstü oturumda konuşan Irak Başbakanı Abdülmehdi, 'Kasım Süleymani’nin vurulduğu günün sabahında kendisiyle bir randevum vardı. Bana bir mesaj taşıyordu.' dedi.

AA05.01.2020  17:41 - Güncelleme: 05.01.2020  18:06

Irak Meclisi, oy çokluğuyla, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldı.

Mecliste yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.

Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.

Oylamanın ardından Şii vekiller mecliste, “ABD’ye hayır”, “Mühendis’e evet, “Süleymani’ye evet” ve “Ey işgalci çık dışarı” sloganları attı.

"SÜLEYMANİ, BANA BİR MESAJ TAŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ"

Parlamentodaki olağanüstü oturumda konuşan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürüldüğü günün sabahında kendisiyle önceden planlanmış bir buluşması olduğunu söyledi.

Süleymani'nin kendisine bir mesaj taşıdığını belirten Abdülmehdi, "Kendisiyle, öldürüldüğü sabah buluşacaktım. Suudi Arabistan'dan İran'a gönderilmesine aracılık ettiğimiz bir mesajın yanıtını getiriyordu." diye konuştu.

"IRAK'IN İZNİ OLMAKSIZIN HELİKOPTER VE DRONE UÇURDULAR"

Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesini "politik birer suikast" olarak yorumlayan Abdülmehdi, bunun kabul edilemez olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği çevresindeki protesto sona erdiğinde ABD Başkanı Trump beni arayarak teşekkür konuşması yaptı. Bizden, ABD ile İran arasında arabulucu olmamızı istedi. Ama aynı zamanda Irak'ın onayı olmaksızın helikopter ve drone'lar uçuşmaya başladı. Ülkedeki ABD Büyükelçiliği ve askeri üslere ekstra askeri güç gönderilmesi talebini de reddettik."

"EN İYİ SEÇENEK, ÜLKEYİ TERK ETMELERİ"

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkedeki ABD varlığıyla ilgili olarak, "Önümüzdeki en iyi seçenek, yabancı askerlerin Irak’taki varlığının derhâl sona erdirilmesidir. Yabancı güçlerin Irak içinden gelecek saldırılardan kendilerini koruması zor olacak." şeklinde konuştu.

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

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