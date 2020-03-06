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Dünya

Irak'ta koronavirüs kaynaklı 4'üncü ölüm

Irak'ta yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) 4'üncü ölümün kaydedildiği açıklandı.

AA06 Mart 2020 Cuma 23:39 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 23:41

Kerbela kentinde koronavirüse karşı kurulan kriz yönetimi masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19'a yakalanan bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ölen kadının yaşının 50'nin üzerinde olduğu ifade edildi.

Irak'ta Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm, 4 Mart'ta Süleymaniye'de gerçekleşmiş, ardından Bağdat'ta 2 kişi daha yaşamını yitirmişti.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 4'e yükselmiş oldu.

IRAK'TAN FRANSA VE İSPANYA'DAN ÜLKEYE GİRİŞLERE YASAK

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa ve İspanya'dan gelen yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. Böylece giriş yasağı konulan ülke sayısı 11 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Yasağın, diplomatik heyetleri kapsamadığını belirtildi.

Bağdat yönetimi, koronavirüsün ülkede yayılmasını önlemek amacıyla geçen ay içinde Çin, İran, Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya, Kuveyt, Bahreyn ve Singapur'dan ülkeye girişleri yasaklamıştı.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Fransa'da 9, İspanya'da 5 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

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