Irak Petrol Bakanı Samir Gazban: Petrol ihracatına devam edeceğiz

Gazban, başkent Bağdat'taki bakanlık binasında 4 yıllık çalışma planı için yaptığı basın açıklamasında, "Irak, bir OPEC üyesi devlet olarak uluslararası ilişkilere önem verip, önümüzdeki süreçte daha aktif bir rol üstlenmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Piyasadaki ham petrol fiyatının 80 dolar civarında olmasının adil olduğunu söyleyen Gazban, "Piyasa istikrarının korunması için ham petrol akışını sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Irak'ta faaliyet gösteren petrol şirketlerinin durumuna da değinen Gazban, mevcut kuyuların geliştirilmesini isteyen şirketlere her türlü bürokratik kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 90'ı petrol gelirine dayalı olan Irak, şu anda günlük ortalama 3 milyon 800 bin varil petrol ihraç ediyor.

Gazban'ın ham petrol piyasası istikrarını koruyacaklarına yönelik açıklamasının ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının 2'nci aşamasını uygulamaya geçmeden önce gelmesi dikkati çekti.

ABD, 5 Kasım'da yaptırımların 2'nci aşamasını devreye sokacak.