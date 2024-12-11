Irak'tan İsrail'e 'tampon bölge' çıkışı

Sadr, X sosyal medya hesabı üzerinden İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi ele geçirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Sadr, "Siyonistlerin Suriye topraklarını işgaline karşı uluslararası sessizlik var. Siyonistlerin Amerikan desteğiyle terörist ve sömürgeci yayılımını kınıyoruz. Bölgeyi meşum ve nefret dolu üçlünün (İsrail, ABD, İngiltere) çıkar sağlayacağı bir çatışmaya sürüklememeye karşı uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Irak hükümetine de seslenen Sadr, bölgedeki bu gerilime karşılık batı, doğu, kuzey ve güney sınırlarında gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini belirtti.

Sadr, Irak halkının da "düşman"ın çıkarına yarayacak mezhep çatışmalarına sürüklenmemesini istedi.

Irak'ta büyük bir milis güce sahip Ulusal Şii Hareketi lideri Sadr'ın, Batı'nın planları peşinde sürüklendikleri gerekçesiyle "halka kızıp inzivaya çekilme kararı aldığı" belirtilmişti.

