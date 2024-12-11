İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2024 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8783
  • EURO
    36,6832
  • ALTIN
    3027.36
  • BIST100
    10065.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Irak'tan İsrail'e 'tampon bölge' çıkışı

Irak'ta Ulusal Şii Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İsrail'in Suriye topraklarına saldırısını kınadı ve Irak hükümetini sınırlarında güvenlik tedbiri almaya çağırdı.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 15:43 - Güncelleme:
Irak'tan İsrail'e 'tampon bölge' çıkışı
ABONE OL

Sadr, X sosyal medya hesabı üzerinden İsrail ordusunun Suriye sınırındaki tampon bölgeyi ele geçirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Sadr, "Siyonistlerin Suriye topraklarını işgaline karşı uluslararası sessizlik var. Siyonistlerin Amerikan desteğiyle terörist ve sömürgeci yayılımını kınıyoruz. Bölgeyi meşum ve nefret dolu üçlünün (İsrail, ABD, İngiltere) çıkar sağlayacağı bir çatışmaya sürüklememeye karşı uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Irak hükümetine de seslenen Sadr, bölgedeki bu gerilime karşılık batı, doğu, kuzey ve güney sınırlarında gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğini belirtti.

Sadr, Irak halkının da "düşman"ın çıkarına yarayacak mezhep çatışmalarına sürüklenmemesini istedi.

Irak'ta büyük bir milis güce sahip Ulusal Şii Hareketi lideri Sadr'ın, Batı'nın planları peşinde sürüklendikleri gerekçesiyle "halka kızıp inzivaya çekilme kararı aldığı" belirtilmişti.

  • Irak Hareketi
  • Mukteda es-Sadr
  • İsrail Saldırısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.