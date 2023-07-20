Irak'tan ''İsveç ile ilişkileri kesme'' sinyali

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr'ın lideri olduğu Sadr Hareketi'ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binası önünde toplanarak, Kur'an-ı Kerim'e yönelik yarın gerçekleştirileceği beklenen eyleme karşı büyükelçilik binasını bastı.

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemleri protesto etti. Protestocular, İsveç Büyükelçiliği binasının bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, İSVEÇ BÜYÜKELÇİLİĞİNİ YAKANLARIN BULUNMASINI İSTEDİ



Dışişleri Bakanlığından, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr taraftarlarınca İsveç Büyükelçiliği'nin ateşe verilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

"Dışişleri Bakanlığı, İsevç'in Bağdat Büyükelçiliği binasının yakılmasını şiddetle kınıyor." denilen açıklamada, "Bu eylem, diplomatik misyon temsilciliklerine saldırı ve güvenliğini tehdit etme kapsamına giriyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hükümet tarafından, İsveç Büyükelçiliğine yönelik eylemi gerçekleştirenlerin bulunup yasalara göre cezalandırılması ve olayın perde arkasının aydınlatılması için güvenlik güçlerine soruşturma başlatma talimatı verildiği de bildirildi.

Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti. Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.

İSVEÇ, BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI



Yaşananların ardından İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, büyükelçilik binası önünde protestoların düzenlenmesi ve binanın ateşe verilmesi nedeniyle büyükelçiliğin ileri bir tarihe kadar kapalı kalacağı duyuruldu. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin diplomatik misyonlarını korumakta başarısız olduğunu söyleyerek, "Bağdat'taki büyükelçiliğin basılması kesinlikle kabul edilemez. Hükümetimiz, Iraklı üst düzey yetkililerle görüşmek için temas halinde" dedi.



IRAK'TAN "İSVEÇ İLE İLİŞKİLERİ KESME" SİNYALİ



Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesindeki İsveç Büyükelçiliğinin ateşe verilmesi konusunu görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptı.

Söz konusu saldırı kınanırken olayda güvenlik açığının bulunduğuna karar verildi.

Irak hükümeti ayrıca Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerin sürmesi halinde İsveç ile ilişkileri kesme yoluna gideceğini de İsveç kanallarına iletti.