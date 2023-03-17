Irak'tan Libya kararı! Yeniden açmak istiyor

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, ülkesinin resmi haber ajansı INA'ya konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sahhaf'ın açıklamasına göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in talimatıyla Libya'ya giden resmi heyet, başkent Trablus'ta Libya Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Buşnaf ile bir araya geldi.



Iraklı heyet, Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması ve iki kardeş ülkenin çıkarlarına hizmet edecek diplomatik ve siyasi çalışmaların canlandırılması isteğini Libya tarafına iletti.



İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede ayrıca Irak'ın, Libya'da güvenlik ve istikrarın tesisine dönük uluslararası çalışmaları desteklediği vurgulandı.

