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Dünya

Irak'tan Libya kararı! Yeniden açmak istiyor

Irak, Trablus Büyükelçiliğini yeniden açma isteğini Libyalı yetkililere bildirdi.

AA17 Mart 2023 Cuma 01:13 - Güncelleme:
Irak'tan Libya kararı! Yeniden açmak istiyor
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Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, ülkesinin resmi haber ajansı INA'ya konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sahhaf'ın açıklamasına göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in talimatıyla Libya'ya giden resmi heyet, başkent Trablus'ta Libya Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Buşnaf ile bir araya geldi.

Iraklı heyet, Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması ve iki kardeş ülkenin çıkarlarına hizmet edecek diplomatik ve siyasi çalışmaların canlandırılması isteğini Libya tarafına iletti.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede ayrıca Irak'ın, Libya'da güvenlik ve istikrarın tesisine dönük uluslararası çalışmaları desteklediği vurgulandı.

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