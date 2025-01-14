İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2025 Salı / 15 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4806
  • EURO
    36,5468
  • ALTIN
    3042.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak'tan PKK/YPG hamlesi! Sınırdan çıkarıldılar
Dünya

Irak'tan PKK/YPG hamlesi! Sınırdan çıkarıldılar

Irak Sınır Güçleri Komutanlığı, terör örgütü PKK/YPG üyelerini Irak-Suriye sınırındaki bölgeden çıkardı.

IHA14 Ocak 2025 Salı 21:03 - Güncelleme:
Irak'tan PKK/YPG hamlesi! Sınırdan çıkarıldılar
ABONE OL

Irak Sınır Güçleri Komutanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın Musul kentinde bulunan Rabia'da bulunan 12. Sınır Tugayı 2. Tabur bölgesinde yer alan noktada konuşlanan terör örgütü PKK/YPG mensuplarının çıkarıldığı bildirildi.

DUVAR İNŞA EDİLDİ

Açıklamada, Irak-Suriye sınır hattında beton duvar inşa çalışmalarını tamamlamak amacıyla bölgenin boşaltıldığı belirtilerek, duvarın sınır güvenliğini artırmak amacıyla inşa edildiği kaydedildi. Irak ordusu, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye sınırına asker takviyesini artırarak, terör örgütlerinin bölgede yeniden yapılanmasını engellemeye çalışıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.