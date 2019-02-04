Irak Cumhurbaşkanı Salih: Trump bizden izin istemedi

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı izlemek" için Irak'taki ABD askerlerini tutmak istediğine dair yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Reuters'da yer alan habere göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir forumda konuşan Salih'e, Trump'ın dün Amerikan CBS kanalındaki açıklamaları soruldu. Salih, Donald Trump'ın ülkedeki ABD askerlerinin "İran'ı izleme" görevi için Irak'tan izin almadığını belirterek, Irak’taki ABD askerlerinin iki ülke arasında terörle mücadele misyonuyla imzalanan anlaşma kapsamında burada olduğunun ve buna bağlı kalmaları gerektiğinin altını çizdi.

Salih ayrıca ABD'den, Irak'ta bulunan ABD askerlerinin sayısı ve misyonları hakkında açıklama bekleyeceklerini ifade etti.

"İRAN'I İZLEMEK İÇİN IRAK'TA ASKER TUTMAK İSTİYORUM"

Dün Amerikan CBS kanalının "Face The Nation" programında gündeme dair soruları yanıtlayan Trump, Irak'taki ABD askeri varlığını "İran'ı izlemek" için devam ettirmek istediğini ifade etmişti.

Trump, "Tek istediğim izleyebilmek. Irak'ta inşa edilen inanılmaz ve pahalı bir askeri üs var. Sıkıntılı Orta Doğu'nun farklı bölgelerine bakmak için mükemmel bir konumda bulunuyor. Ve bu birçok insanın anlamadığı şey. İzlemeye devam edeceğiz ve görmeye devam edeceğiz. Eğer bir sorun olursa, birisi nükleer silahlar veya başka şeyler yapmak istiyorsa, onlardan yapmadan önce bunu bileceğiz" şeklinde konuşmuştu.