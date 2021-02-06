Irak Su Kaynakları Bakanlığı Sözcüsü Ali Samir, devlete ait Es-Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, Irak'ın su dosyasına ilişkin Türkiye ile yürütülen görüşmeleri değerlendirdi.
Samir, temaslarda Türk tarafının, iki ülke arasındaki ortak nehirlerde Irak'ın su hakkının korunmasına önem verdiklerini vurguladığını ve görüşmelerde olumlu gelişmeler gerçekleştiğini belirtti.
Ülkenin su ihtiyacını temelde Dicle ve Fırat nehirlerinden temin eden Irak, uzun yıllardır yağışların azalması nedeniyle su ihtiyacını karşılamada sorunlar yaşıyor.