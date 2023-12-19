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Dünya

Irak'tan Türkiye'ye kritik ziyaret

Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Irak Dışişleri ve Savunma Bakanları bugün Türkiye'ye geliyor. Konuk bakanlar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

19 Aralık 2023 Salı 11:48 - Güncelleme:
Irak'tan Türkiye'ye kritik ziyaret
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Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in beraberinde Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile Ankara'ya geleceğini duyurdu.

Konuk bakanlar ile üst düzey diğer yetkililerden oluşan Iraklı heyet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde Türkiye-Irak ilişkileri tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

Güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.

  • Türkiye diplomasisi
  • Irak bakanları
  • Hakan Fidan görüşmesi

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