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Dünya

Irak'tan yabancı işçi yüzdesi

Irak İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, 'Yabancı işçilerin yüzde 95'i kaçak durumda.' denildi.

AA11 Şubat 2021 Perşembe 21:02 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:03
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Irak'ta birçok alanda istihdam edilen yabancı çalışanların yüzde 95'inin kaçak olduğu belirtildi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde istihdam edilen yabancı işçilerin büyük çoğunluğunun çalışma izni olmadığı ifade edildi.

Ülkeye turist vizesiyle giriş yapan binlerce yabancının, kaçak durumda ikamet ettiği belirtilen açıklamada, istihdam edilenlerin yüzde 95'inin kaçak oldukları kaydedildi.

Bakanlığın bu duruma karşı sert tedbirler alacağına işaret edilen açıklamada, yabancıları yasalara uygun şekilde istihdam etmeyen firmalara da ağır cezalar uygulanacağı vurgulandı.

Geldikleri ülkelere dair bilgi verilmeyen açıklamada, son altı ayda 32 bin kaçak işçinin sınır dışı edildiği aktarıldı.

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