İran 5 aydır gözaltında tuttuğu 15 Hintli balıkçıyı serbest bıraktı
İran, Temmuz'da kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına aldığı 15 Hint balıkçıyı serbest bıraktı.
- AA
Hindistan Haber Ajansına (PTI) göre, Uttara Kannada bölgesinden emniyet yetkilisi S.S. Nakul, İran kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 aydan fazla bir süredir gözaltında tutulan Hint balıkçıların dün serbest bırakıldığını açıkladı.
Nakul, balıkçıların Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden ülkelerine döneceğini belirtti.
Hint balıkçılar, 27 Temmuz'da İran'ın kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 balıkçının serbest bırakılması için Hindistan Dışişleri Bakanlığı devreye girmişti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetle 2 gün önce Hindistan'a gitmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.