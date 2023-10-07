İran 1,7 milyar doları serbest bıraktı

Lüksemburg, İran'a ait 1,7 milyar doları serbest bırakma kararı aldı. İran Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, Lüksemburg Yüksek Mahkemesi'nin verdiği kararla 2012 yılında bazı ABD vatandaşlarının şikayeti üzerine bloke edilen İran'a ait 1,7 milyar doların serbest bırakıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, Lüksemburg tarafından İran'a ait mal varlığının bloke edilmesinin hukuk dışı olduğu ve konuya ilişkin Tahran tarafından yapılan şikayetin haklı bulunarak 1,7 milyar dolar üzerindeki engelin kaldırıldığı aktarıldı. İran'ın daha önce Güney Kore tarafından serbest bırakılan mal varlığından farklı olarak söz konusu 1,7 milyar dolara doğrudan erişimi olacağı belirtildi.

11 Eylül 2001'de New York ve Washington'daki terör saldırılarında İran'ın rolü olduğu gerekçesiyle ABD'de açılan davada, İran'ın 7 milyar dolarlık mal varlığına el konulması kararlaştırılmıştı. Terör saldırılarında hayatlarını kaybeden kurbanların aileleri, İran'ın tazminat ödemesi için Avrupa'da dondurulan mal varlıklarına erişim izni talep etmiş ve İngiltere ile Lüksemburg'da davalar açılmıştı. Söz konusu terör saldırılarını soruşturan 11 Eylül Komisyonu, İran'ın 11 Eylül saldırılarıyla bir bağlantısı olduğuna dair bir kanıtın bulunmadığına hükmederken, ABD yönetimi Lüksemburg'da bulunan İran'a ait 1,7 milyar dolarlık döviz varlığına el konulması talebinde bulunmuştu. ABD'nin talebi Lüksemburg Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilirken, İran'a ait mal varlığının Clearstream Finansal Hizmet Şirketinde tutulması kararlaştırılmıştı.