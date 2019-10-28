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''İran 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olacak''

Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Muhsin Fatih, İran'ın 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip olacağını belirtti.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Fatih, "İstatistiklere göre, İran 20 yıl sonra bölgenin en yaşlı nüfusuna sahip ülke haline gelecek." dedi.

Toplumun yaşlanmasının önüne geçmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Fatih, ayrıca yaşlı kesimin sağlıklı bir hayat sürmesi amacıyla fertlerin yaşam tarzlarını değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduklarını sözlerine ekledi.

- "HER 3 KİŞİDEN BİRİ YAŞLI OLACAK"
 

İranlı sosyolog Dr. Ali Rıza Şerifi Yezdi, geçen ay Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Tahran'da düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, kadınların sosyal hayatta daha fazla yer almaları, ekonomik sorunlar ve evlilik yaşının ilerlemesinin İran'da doğum oranının ve buna bağlı olarak genç nüfusun azalmasına neden olduğunu ifade etmişti.

Panele katılan bir diğer sosyolog Şehla Kazımpur da 1979 Devrimi sonrası ilk yıllarda 15 yaş altındakilerin toplam nüfusun yüzde 46'sını, 60 yaş üzerindekilerin de yüzde 3'ünü oluşturduğunu, bugün ise 15 yaş altındakilerin oranı yüzde 23'e gerilerken yaşlı kesimin toplumdaki oranının yüzde 9'a çıktığını belirtmişti.

Kazımpur, ayrıca, 20-30 yıl içinde İran'da yaşlı nüfusun yüzde 30 seviyesine yükseleceğini ve her 3 kişiden birinin yaşlı olacağını dile getirmişti.

Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

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