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İran, 60 adet gelişmiş IR-6 santrifüj geliştirmeye başlayacaklarını duyurdu

Dünya basınının son dakika olarak geçtiği habere göre İran, 60 adet gelişmiş IR-6 santrifüj geliştirmeye başlayacağını duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan ayrılması sonrasında tırmanan gerilim artıyor. ABD'nin İran'a yaptırımlar uygulamasının ardından bugün Tahran yönetiminden çok sert ve korkutucu açıklamalar geldi.
 
NÜKLEER KAPASİTE ARTIRILDI
 
İran'ın nükleer silah yapmasının önüne geçmeyi planlayan anlaşmanın çöpe atılmasıyla birlikte bu konuda yeni adımlar atan Tahran yönetimi tam 60 adet gelişmiş IR-6 santrifüjü geliştirdiğini duyurdu. Açıklama yapan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih, "Bugün 30 adet IR-6 santrifüjün lansmanına tanık oluyoruz. Bu hamle İran'ın kapasitesini ve kararlılığını gözler önüne seriyor" dedi.
 
DÜNYA BASINI SON DAKİKA İLE DUYURDU
 
Bu rakam geçtiğimiz yıllarda İran'a dayatılan sınırın iki katı olduğu için uluslararası kamuoyu bu açıklamaya geniş yer ayırdı.
 
IR-6 santrifüjü ilk nesil IR-1'den tam 10 kat daha hızlı bir şekilde zenginleştirilmiş uranyum üretebiliyor. Geçmişte yapılan anlaşma İran'ın sadece ilk nesil IR-1 kullanarak zenginleştirilmiş uranyum üretmesine izin veriyordu. Üretilen zenginleştirilmiş uranyum, nükleer silah yapımında kullanılabildiği için büyük bir tehdit unsuru olarak biliniyor.

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