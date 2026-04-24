İran-ABD barış müzakeresi Pakistan'da! Arakçi İslamabad'a gidiyor

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş 56. gününde ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditlerle devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada "Şu anda bir sonraki müzakere turu için bir planımız yok" ifadelerini kullanarak, Tahran yönetiminin ikinci tur müzakereleri Washington ile masaya oturmayacağını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede ABD-İran ateşkesi ve Pakistan'ın devam eden diplomatik çabaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu duyurmuştu.

Pakistanlı Bakan Dar'ın, bölgesel barış ve istikrarı en kısa sürede ilerletmek için çözülmemiş sorunları ele almak üzere sürdürülen diyalog ve etkileşimin önemini vurguladığı belirtilen açıklamada İranlı Bakan Arakçi'nin ise Pakistan'ın bu konudaki tutarlı ve yapıcı kolaylaştırıcılık rolünü övdüğü vurgulandı. Açıklamada iki bakanın "yakın temas halinde kalma" konusunda anlaştığını bildirdi.

İŞTE ABD/İSRAİL İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bu akşam Pakistan, Umman ve Rusya ziyaretlerine çıkacağı bildirildi.

İsviçre, İran'daki savaşın ardından 11 Mart'ta kapattığı Tahran Büyükelçiliği'ni yeniden açtığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2024 yılı sonu prostat kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Pakistan hükümet kaynakları, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki İran heyetinin, ABD ile yapılacak ikinci tur barış görüşmeleri için bu gece İslamabad'a geleceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile görüşmelerin arabulucusu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Tahran ve Washington arasındaki ateşkesle ilgili konuları ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, ülkenin petrol altyapısına yönelik herhangi bir saldırının, Suudi Arabistan'ın enerji tesislerinin de hedef alındığı misilleme saldırılarıyla karşılık bulacağını söyledi.

ABD'li bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanlığının hükümete Washington'un İran'la savaşında operasyonlarını desteklemeyen NATO müttefiklerinin cezalandırılmasına ilişkin seçeneklerin yer aldığı bir e-posta gönderdiğini, bunlar arasında İspanya'nın NATO'dan çıkarılmasının yer aldığını belirtti.

ABD'nin, İran ile ateşkes sağlanamaması durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki savunma sistemlerini ve bazı İranlı yetkilileri hedef alma planları kurduğu öne sürüldü.

İspanyol basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik operasyonlara destek vermedikleri gerekçesiyle İspanya başta olmak üzere "zor" olarak tanımladığı bazı NATO müttefiklerini cezalandırmak için çalışma başlattığını öne sürdü.

Panama Kanalı'nda geçiş ücretlerinin Orta Doğu'daki çatışmaların ardından 2,5 kattan fazla arttığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılıp yerine İtalya'nın alınacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran destekli Iraklı silahlı grup Ketaib Seyyid eş-Şüheda'nın lideri Hashim Finyan Rahim al-Saraji hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül koydu.

ABD'nin uyguladığı deniz ablukasına rağmen bir tanker gemisi daha Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Çin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı güvenlik risklerinin sürmesi nedeniyle İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri ve en kısa sürede güvenli bölgelere geçmeleri yönündeki uyarısını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda devam eden ablukaya değinerek, "Boğaz üzerinde tam kontrolümüz var. Anlaşma yaparlarsa boğaz açılacak" dedi.

00.08 İran Kızılayı, ABD'nin Umman Denizi'nde İran'a ait "Touska" adlı kargo gemisine yönelik müdahalesini kınayarak, söz konusu geminin yükünün bir kısmının diyaliz hastaları için gerekli tıbbi malzemelerin üretiminde kullanılan ham maddelerden oluştuğunu, bu ürünlerin temininde yaşanacak aksaklıkların hastaların sağlığını ve hayatını tehdit edebileceğini bildirdi.

00:01 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS George H.W. Bush uçak gemisinin kendi sorumluluk alanına vardığını duyurdu. USS George H.W. Bush uçak gemisi, ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı 3'üncü uçak gemisi oldu.

- ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.