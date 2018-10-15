Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran: ABD bir an önce Suriye'yi terk etmeli

ABD'nin Fırat'ın doğusunda bir Kürt devleti oluşturmaya yönelik iddiaları değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Suriye'deki varlığının yasadışı olduğunu ve bir an önce bu ülkeyi terk emesi gerektiğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Basın toplantısında konuşan Kasımi, ABD'nin Suriye yönetiminin talebi olamadan bu ülkede bulunduğunu hatırlatarak, "ABD'nin Suriye yönetiminden izin almadan bu ülkeye müdahalesi  tüm uluslararası normlara aykırı yasadışı bir eylemdir" dedi.
 
"ABD Suriye'ye her türlü eylem ve müdahaleden hızla kaçınmalı  ve  eylemlerini durdurmalı" diyen İranlı Sözcü, " ABD'nin yayılması politikası bilindiğinden, istikrarsızlık oluşturmak ve yenilgiye uğrayan teröristleri destek için Suriye'de bulunuyor" suçlamasında bulundu.
 
Kasımi, "ABD 'ye bir an önce Suriye'yi terk etmesini  ve bu ülkenin işlerinde müdahale etmemesini tavsiye ediyoruz" dedi.
 
Cemal Kaşıkçı açıklaması
 
İranlı Sözcü,  Suudi Arabistan'ın İstanbul  Konsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya konusunda  olayın açıklığa kavuşmasının ardından pozisyon belirteceklerini söyledi ve ekledi,  "Olayın ne olduğu anlamak için beklemeliyiz" 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

CHP´li Bakırköy Belediyes´nin kumpasıyla mağdur oldular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA