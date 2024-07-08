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Dünya

İran, ABD ile dolaylı müzakereler yapıldığını doğruladı

Washington ile görüşme yapıldığı iddialarını sıklıkla yalanlayan İran'da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran ile Washington arasında dolaylı müzakerelerin gerçekleştirildiğini ve detayların uygun zamanda açıklanacağını ifade etti.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 14:17 - Güncelleme:
İran, ABD ile dolaylı müzakereler yapıldığını doğruladı
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Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Kenani, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. İran'ın 9. Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ı tebrik eden Kenani, "Dışişleri Bakanlığı, seçilmiş cumhurbaşkanına yardım etmek ve ulusal çıkarları gerçekleştirmek için tüm kapasitesini kullanacaktır" dedi.

KANADA'YA TEPKİ

Kenani, Kanada yönetiminin bu ülkedeki İranlıların oy kullanabilmesi için sandıkların kurulmasına izin vermediğine işaret ederek, "Vatandaşlık hakkını savunduğunu iddia eden bu ülkenin çok sayıda İranlıyı vatandaşlık haklarını kullanmaktan mahrum bırakması üzücüdür" ifadelerini kullandı.

ABD YAPTIRIMLARI VE RUSYA İLE ANLAŞMA

İran ile Rusya arasında mali ve ekonomik bağları güçlendirmeyi ve ABD yaptırımlarının etkilerini azaltmayı hedefleyen bankacılık anlaşmasına değinen Kenani, anlaşmanın tüm BRICS üyelerini kapsayacak şekilde genişletilmesini teklif ettiklerini söyledi.

Kenani, İsrail'in Lübnan'a yönelik topyekün saldırı ihtimalinin sorulması üzerine "İran'ın bu durumda Lübnan'ı savunmaktan geri durmayacağını" ifade etti.

"DİPLOMATİK KANALLAR AÇIK"

İran ile ABD arasında bölgesel gelişmeler ve nükleer konusunda Umman aracılığındaki müzakere sürecine de değinen Kenani, "İran ile ABD arasındaki diplomatik kanallar açık. Diplomatik kanallarımız çeşitli yollardan dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi. İran ulusunun haklarının korunması için tüm diplomatik kapasitemizi kullanıyoruz. Uygun zamanda ayrıntılarını açıklayacağız" dedi.

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