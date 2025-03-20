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Dünya

İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin 'her zaman diyaloğa ve müzakerelere hazır olduğunu ancak bu müzakerelerin eşit bir konumdan yürütülmesi ve ülkesinin çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini' ifade etti.

AA20 Mart 2025 Perşembe 19:59 - Güncelleme:
İran, ABD ile müzakere şartını açıkladı
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Erakçi, İran'da Hicri Şemsi takvime göre yeni yılın ilk günü olan Nevruz Bayramı münasebetiyle yazılı mesaj yayımladı.

Mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere çağrısına ve tehditlerine dair Erakçi, "Biz, diplomasiye ve diyaloğa inanıyoruz ve diplomasinin tek taraflı politikalara, haksız baskılara, zalim yaptırımlara, sindirme ve tehditlere uygun bir alternatif olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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İranlı Bakan, "İran her zaman diyaloğa ve müzakerelere hazır olmuştur. Bu müzakereler eşit bir konumdan yürütülür ve İran halkının çıkarlarına hizmet eder." ifadelerini kullandı.

Erakçi, bu politikaya bağlı kalacaklarını ve "ülke çıkarlarından taviz vermeyeceklerini" kaydetti.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani de "yalnızca saygı ve adaba uygun olması halinde müzakereye açık olduklarını" söyledi

TRUMP'IN İRAN'A MÜZAKERE ÇAĞRISI VE TEHDİTLERİ

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.

Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." ifadelerini kullanmıştı.

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