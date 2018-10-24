İran, ABD ile müzakereye hazır 

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD yönetimiyle karşılıklı saygı çerçevesinde müzakereye hazır olduğunu söyledi.

ÖN KOŞUL YOK

Japon haber ajansı Kyodo’ya konuşan Zarif, Tahran’ın Washington’dan saygı beklediğini vurgulayarak, “Bizim, ABD ile müzakerede, ön koşullarımız yok ancak görüşmeler için karşılıklı güvenden önce karşılıklı saygı gereklidir” dedi. Mülakat sırasında İran’ın bankacılık işlemlerini ve petrol ihracatını Washington’ın yaptırımlarına karşı korumak için Avrupa Birliği, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın hazırladığı mekanizmaya işaret eden Zarif, söz konusu mekanizmanın Amerikan yaptırımlarını etkisiz kılabilmesi için ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 Kasım’a kadar ciddi önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Devrim Muhafızları terör listesinde!

Suudi Arabistan ve Bahreyn, İran Devrim Muhafızları ile Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi ‘terör’ listesine aldığını duyurdu. Suudi resmi haber ajansı SPA’da yer alan haberde, iki ülkenin İran’ın terör finansmanı hakkında bir rapor hazırladığı kaydedildi.