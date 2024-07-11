İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Bakıri, "Umman üzerinden (ABD ile) dolaylı görüşmeler yürütülüyor ancak müzakere süreci gizli ve şu anda detayları açıklanmayabilir" dedi.

KOMLU ÜLKELERLE İLİŞKİLER

İran'ın 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dönemindeki dış politika tercihlerinden söz eden Bakıri, bu dönemde komşularla ilişkilerin geliştirilmesinin dış politikanın temelini oluşturduğunu belirtti.

Bakıri, bu kapsamda, Reisi döneminde İran'ın 15 komşusuyla da iyi ilişkiler geliştirdiğini dile getirdi.

NÜKLEER DOSYA ÇIKMAZI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 8 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile ABD arasında Umman aracılığıyla dolaylı müzakerelerin gerçekleştirildiğini ve detayların uygun zamanda açıklanacağını duyurmuştu.

Konuya ilişkin 8 Temmuz'da açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Washington'un yeni İran hükümetiyle nükleer görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olmadığını ifade etmişti.

