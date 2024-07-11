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Dünya

İran, ABD ile nükleer çalışmalar konulu dolaylı müzakere sürecinin devam ettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan liderliğinde kurulacak yeni hükümet için müzakereler konusunda uygun bir zemin bırakmaya çalıştıklarını ifade eden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Tahran ile Washington arasında Umman aracılığında yapılan dolaylı müzakere sürecinin devam ettiğini açıkladı.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 15:54 - Güncelleme:
İran, ABD ile nükleer çalışmalar konulu dolaylı müzakere sürecinin devam ettiğini açıkladı
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İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Bakıri, "Umman üzerinden (ABD ile) dolaylı görüşmeler yürütülüyor ancak müzakere süreci gizli ve şu anda detayları açıklanmayabilir" dedi.

KOMLU ÜLKELERLE İLİŞKİLER

İran'ın 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi dönemindeki dış politika tercihlerinden söz eden Bakıri, bu dönemde komşularla ilişkilerin geliştirilmesinin dış politikanın temelini oluşturduğunu belirtti.

Bakıri, bu kapsamda, Reisi döneminde İran'ın 15 komşusuyla da iyi ilişkiler geliştirdiğini dile getirdi.

NÜKLEER DOSYA ÇIKMAZI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 8 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile ABD arasında Umman aracılığıyla dolaylı müzakerelerin gerçekleştirildiğini ve detayların uygun zamanda açıklanacağını duyurmuştu.

Konuya ilişkin 8 Temmuz'da açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Washington'un yeni İran hükümetiyle nükleer görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olmadığını ifade etmişti.

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