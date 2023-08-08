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Dünya

İran: ABD ile ön şartsız tutuklu takasına hazırız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD ile herhangi bir ön şart olmadan tutuklu takası yapmaya hazır olduklarını söyledi.

AA8 Ağustos 2023 Salı 18:35 - Güncelleme:
İran: ABD ile ön şartsız tutuklu takasına hazırız
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran'da "İran-BRICS Ortaklık ve İşbirliği Perspektifi" adıyla düzenlenen bir konferans sırasında basına açıklamalarda bulunan Abdullahiyan, Tahran-Washington arasında muhtemel bir tutuklu takasını değerlendirdi.

Tutuklu takasına "insani bir mesele" olarak baktıklarını söyleyen Abdullahiyan, "Sayı önemli değil ancak Umman ve Katar aracılığıyla aylardır (İran ve ABD arasında) mesaj alışverişi yapılıyor. Biz bu konuda hiçbir ön şart gözetmiyoruz. Aracı taraflara bu konuda mutabık kalınan çerçevede esir takası yapacağımızı duyurduk." dedi.

- İki ülkede de tutuklu vatandaşlar var

ABD'de bazı İran vatandaşları yaptırımları ihlal etmek suçlamasıyla, İran'da da en az 4 Amerikan vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

İki ülke arasında daha önce de tutuklu takası yapılmıştı. Son olarak İran'da tutuklu eski bir ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bir bilim insanı Haziran 2020'de eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştı.

Ekim 2020'de ise İran'da casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen 85 yaşındaki İran-ABD vatandaşı Muhammed Bakır Namazi, "insani nedenlerle" serbest bırakılarak ülkeden ayrılmıştı.

Namazi'nin oğlu Siyamek Namazi ise casusluk suçundan halihazırda İran'da hapiste tutuluyor.

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