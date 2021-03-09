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Dünya

İran: ABD ile tutuklu değişimine hazırız

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran ve ABD arasında yapılacak tutuklu değişimine hazır olduklarını bildirdi.

AA09 Mart 2021 Salı 13:18 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 13:19
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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Rebii başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tutuklu değişimiyle ilgili Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in daha önce İran yönetiminin tavrını açıkladığını belirten Rebii, "Tüm tutukluların takas edilmesine hazırız. Bu olay, şu ana kadar gerçekleşmediyse nedeni ABD'nin hazırlıksız olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Rebii, dünya genelinde çok sayıda İranlının ABD'nin baskıları sonucu tutuklandığını kaydetti.

İran ve ABD arasındaki nükleer anlaşma konusuna da değinen Rebii, ABD'ye yaptırımları kaldırması ve "kayıtsız şartsız" anlaşmaya dönmesi çağrısını yeniledi.

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