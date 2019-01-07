İran: ABD müzakere için mesaj yolladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, geçen ay gerçekleştirdiği Afganistan ziyareti sırasında, Amerikalıların müzakere için kendisine iki defa mesaj yolladığını iddia etti.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’de yer alan habere göre, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen “Batı Asya'da Savunma ve Güvenlik” konferansı sırasında açıklamalarda bulunan Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın ABD ile masaya oturmak istediğine dair açıklamalarının doğru olmadığı ifade etti.

“Geçen ay Kabil’e yaptığım ziyaret sırasında, Amerikalılar müzakereler için iki defa mesaj yolladı.” diyen Şemhani, ABD'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın çöküşünde olumlu hiçbir rolünün bulunmadığını söyledi.

“Bugün, Amerikalılar Afganistan'dan ayrılmaktan bahsediyor.” diye sözlerine devam eden Şemhani, ABD’nin Afganistan'da güvenliği sağlamak için yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, pazar günü Camp David’e gitmeden önce Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD’nin yaptırımları yüzünden İran’ın zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Onların durumu pek iyi değil. Bizimle konuşmak istiyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.