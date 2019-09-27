İran: ABD yaptırımları kaldırmayı teklif etti
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin görüşmeler karşılığında İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi.
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