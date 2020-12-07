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Dünya

İran, ABD yaptırımlarından dolayı Kovid-19 aşısı alamadığını duyurdu

İran Merkez Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle şu ana kadar ülke dışından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın alamadıklarını söyledi.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 14:07 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 14:07
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Himmeti, ülkesinin Kovid-19 aşısı temin edememesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

ABD yaptırımlarının Kovid-19 aşısı satın almada engel teşkil etmediğine dair iddiaların doğru olmadığını belirten Himmeti, yaptırımlar nedeniyle bu konuda engellerle karşılaştıklarını dile getirdi.

Himmeti, "Koronavirüs aşısının (COVAX) resmi olarak Dünya Sağlık Örgütünün aracılığıyla satın alınması gerekiyor. Bunun için her türlü ödeme ve para transferi yolunu denedik ama ABD hükümetinin insanlık dışı yaptırımları ve bir OFAC (ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi) lisansı alma zorunluluğu nedeniyle engellerle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Güney Kore ve Uluslararası Para Fonundaki (IMF) girişimlerin sonuçsuz kaldığını aktaran Himmeti, para transferi için farklı yollar aradıklarını kaydetti.

Washington yönetimi, 7 Ağustos 2018'de İran'ın finans sektörüne yönelik tek taraflı yaptırım uygulamaya başlamıştı. Daha sonra İran Merkez Bankasının da yaptırım kapsamına alınması nedeniyle Tahran yönetimi, uluslararası ticarette sorunlarla karşılaşıyor.

ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın Güney Kore ve çeşitli ülkelerdeki mali varlığı da bloke edildi.

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