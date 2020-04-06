İran: ABD'den gelen hiçbir açıklamaya güvenmiyoruz, onlardan yardım istemedik ve istemeyiz!

IHA 06 Nisan 2020 Pazartesi 14:13 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 14:13

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında konuştu. Korona virüs ile mücadele eden tüm ülkelerle birlikte olduklarını belirten Musevi, kimsenin acısından mutluluk duymadıklarını söyleyerek, ”Her ne kadar bazı ülkeler bu konuyu siyasileştirerek bundan yararlanmaya çalışmış olsalar da İran milleti bunu yapmayacak” dedi.

İran’ın korona virüs ile mücadelede aldığı tıbbi yardımlara işaret eden Abbas Musevi, ”30 ülke, sivil toplum kuruluşu ve yabancı ülkelerde yaşayan İranlılar, büyükelçilikler üzerinden korona virüs ile mücadele için bizlere yardımlarını gönderdiler. Hepsine teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

Korona virüs ile birlikte ülkeler arasında küresel bir birlikteliğin oluştuğunu kaydeden İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması için başlatılan kampanyalara işaret ederek, ”Bu kampanyaları düzenleyenlere de ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

ABD makamlarının söz ve davranışlarında büyük çelişkiler olduğunu söyleyen Musevi, kendileri için önemli olan şeyin yaptırımların kaldırılması olduğunu belirterek, ”Israrla yaptırımların hukuksuz ve zalimce olduğunu tüm dünyaya duyurarak yaptırımları sona erdirin çağrısı yaptık. Yaptırımları durdurmuyorsanız en azından yardımların ülkeye gönderilmesine engel olmayın. Tüm ülkelerden ABD’yi dinlememelerini ve ona uymamalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

İran’ın hiçbir zaman ABD’den yardım istemediğini ve istemeyeceğini vurgulayan Musevi, "ABD’li yetkililerden gelen hiçbir açıklamaya güvenmiyoruz. O nedenle hiçbir zaman onlardan yardım istemeyiz” dedi.