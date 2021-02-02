İran AB'den destek istedi: Bu konuda yardımcı olabilirsiniz

02 Şubat 2021 Salı 09:17 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 09:22

CNN International kanalına konuşan Zarif, AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlikten Sorumlu Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmesi konusunda rol oynayabileceğini söyledi.

Zarif, "Kendisi hem ABD'nin, hem bizim atmamız gereken adımların koordinasyonu konusunda yardımcı olabilir" dedi.

Zarif, Washington'un uzlaşmacı bir tavır takınması halinde kendilerinin de aynı şekilde karşılık vereceklerini kaydetti.

TRT Haber'in haberine göre, ABD Başkanı Biden daha önce anlaşmaya dönülmesini desteklediğini ancak önce İran'ın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti.