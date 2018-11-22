İran: ABD'nin bölgedeki üsleri kıpırdarsa vururuz

İran devlet televizyonunu 1. kanalında katıldığı programda konuşan Hacizade, ABD'nin Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve ayrıca Basra (Fars) Körfezi ile Umman Denizi'ndeki uçak gemilerinin İran füzelerinin menzilinde bulunduğunu söyledi.

İranlı General, " ABD'nin Katar ve BAE'deki El Udeid ve El-Zafra üsleri, bizden 300 kilometre ve Kandahar'daki üssü bizden 400 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu üsler dişimizin altındaki et misaliler, ABD kıpırdarlarsa vururuz." dedi.

Aynı şartların ABD'nin bölgedeki uçak gemileri için de bulunduğunu söyleyen Hacizade, "Menzili 700 kilometreye ulaşan deniz füzelerimiz var. Bölgedeki Amerikan gemleri bizim için bir nişangah demektir" uyarısında bulundu.