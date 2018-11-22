Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran: ABD'nin bölgedeki üsleri kıpırdarsa vururuz

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, ABD'nin bölgedeki askeri üsleri için 'Bu üsler dişimizin altındaki et misaliler, ABD kıpırdarlarsa vururuz' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran devlet televizyonunu 1. kanalında katıldığı programda konuşan Hacizade, ABD'nin Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve ayrıca Basra (Fars) Körfezi ile Umman Denizi'ndeki uçak gemilerinin İran füzelerinin menzilinde bulunduğunu söyledi.
 
İranlı General, " ABD'nin Katar ve BAE'deki El Udeid ve El-Zafra üsleri, bizden 300 kilometre ve Kandahar'daki üssü bizden 400 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu üsler dişimizin altındaki et misaliler, ABD kıpırdarlarsa vururuz." dedi.
 
Aynı şartların ABD'nin bölgedeki uçak gemileri için de bulunduğunu söyleyen Hacizade, "Menzili 700 kilometreye ulaşan deniz füzelerimiz var. Bölgedeki Amerikan gemleri bizim için bir nişangah demektir" uyarısında bulundu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

I. Ahmet´in vefatının yıldönümü - Tarihte bugün 22 Kasım 1617

Zeugma Antik Kenti'nde bulunan Çingene Kızı hakkında bilmeniz gerekenler

Zeugma Antik Kenti'nde bulunan Çingene Kızı hakkında bilmeniz gerekenler

Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor

Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya pazarında söz sahibi olmak istiyor

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA