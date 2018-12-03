'İran ABD'nin Hamas aleyhindeki tasarısına karşı çıkacak'

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesine göre, Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefonda Filistin'le ilgili son gelişmeleri değerlendiren Zarif, "ABD, bazı bölge ülkelerinden aldığı destekle BM kararlarına aykırı olarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığı gibi bir de Filistin aleyhinde önerge sunuyor." ifadelerini kullandı.

Zarif, ülkesinin ABD'nin BM Genel Kurulu'na getirmeye planladığı "Hamas'ı kınama" tasarısına diğer İslam ülkeleriyle birlikte karşı çıkacağını kaydetti.

ABD'nin BM Genel Kurulu'na getirmeye hazırlandığı karar tasarısında Hamas'ın "İsrail'e yönelik roket saldırıları ve şiddeti teşvikinin" kınanması talep ediliyor.