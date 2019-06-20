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İran ABD'nin ''hava sahası ihlalini'' kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran 'hava sahası ihlalini' 'provokatif' eylem olarak kabul ettiklerini belirterek, kınadı.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen ABD'ye ait İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) İran hava sahasını ihlal ettiği ifade edildi.

İran hava sahasının ABD tarafından ihlal edilmesini kınayan Musevi, "Bu tür yasa dışı ve provokatif eylemlerin sonuçları konusunda kararlılıkla uyarıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

Associated Press'e (AP) konuşan adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise İHA'nın "uluslararası hava sahasında" düşürüldüğünü ifade etmişti.

ABD'den olaya ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

ABD Hava Kuvvetlerinin en etkili İHA sistemlerinden yüksek irtifa keşif uçağı RQ-4 Global Hawk, ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman tarafından geliştirildi. 24 saat havada kalma özelliğine sahip İHA, 16 kilometre yüksekten uçarak gözlem yapabiliyor.

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