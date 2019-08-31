28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.078
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran, ABD'nin petrol satışı konusunda esneklik göstermeye başladığını iddia etti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'ın petrol ihracatı konusunda esneklik göstermeye başladığını söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesinden sonra Washington'ın İran petrolünün satışı konusundaki baskılarını azalttığını iddia etti.

 

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik uyguladığı "azami baskı" politikasına karşı İran'ın anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını hatırlatan Arakçi, İran'ın nükleer anlaşmayı eksiksiz uygulamak için petrol satışının garanti altına alınması ve bankacılık sorunlarının giderilmesi gerektiğini belirtti.

- İRAN'IN NÜKLEER ANLAŞMADA KALMAK İÇİN TALEPLERİ
 

Arakçi, Avrupa ile görüşmelerde bu talepleri dile getirdiklerini ifade ederek, "Avrupalılara, kendi şirketlerinin bizden petrol alabilmesi için ABD'den gerekli izni koparmaları ya da bunu yapamıyorlarsa bizim satmamız gereken (ancak ABD yaptırımları nedeniyle satamadığımız) petrol kadar bir kredi sağlamaları şeklinde seçenekler sunduk. Bunlar olmadan İran'ın nükleer anlaşmayı eksiksiz uygulaması mümkün olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in pazartesi günkü Fransa ziyareti ve Macron ile Trump'ın G7 görüşmelerinden sonra ABD'nin İran'ın petrol ihracatı konusunda esneklik göstermeye başladığını öne süren Arakçi, "Fransa'daki G7 Zirvesi sırasında Macron, Trump ile görüştü ve ABD tarafı İran petrolüne izin verilmesi konusunda esneklik gösterdi. Bu, ABD’nin azami baskı politikasının yarılması ve İran’ın azami direniş politikasının başarısıdır." ifadesini kullandı.

Arakçi, ABD'nin İran'ın petrol satışları konusunda gösterdiğini iddia ettiği esneklikle ilgili somut bir örnek vermedi.

- İRAN PETROL SATIŞININ GARANTİ ALTINA ALINMASINI İSTİYOR
 

Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan İran'ın balistik füze ve bölgesel faaliyetlerini de kapsayan yeni bir anlaşmaya varabilmek için çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD'nin yaptırımları nedeniyle Japonya, Güney Kore ve Avrupa ülkeleri İran'dan petrol ihracatını tamamen sonlandırmıştı.

Washington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için ocak ayında INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu. Mekanizmanın sadece ilaç ve gıda ticaretiyle sınırlı tutulması Tahran'ın tepkisini çekmişti. İran, ödeme mekanizmasının petrol ticaretini de kapsamasını istiyor.

İran da ABD'nin yaptırımlarına karşılık 1 Temmuz'dan itibaren nükleer anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak durdurmaya başlamıştı. Tahran, Avrupa'nın gerekli adımları atmaması halinde 6 Eylül'de nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmada üçüncü aşamaya geçeceğini duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Trump, geçen hafta Fransa'nın Biarritz kasabasında düzenlenen G7 Zirvesi sırasında bir araya gelmişti. Macron'un, Trump'a İran petrolüne yönelik yaptırımları hafifletme çağrısında bulunduğuna yönelik iddialar medyada yer almıştı.

67 yaşındaki yaşlı kadını bastonuyla böyle dövdüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fatih Terim'i çileden çıkardılar!

Fatih Terim'i çileden çıkardılar!

159 ülkeye ihracatı yapıldı, ülke ekonomisine yüz milyonlarca dolar katkı yaptı

159 ülkeye ihracatı yapıldı, ülke ekonomisine yüz milyonlarca dolar katkı yaptı

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'siber' rehberi! Devlet teyakkuzda

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'siber' rehberi! Devlet teyakkuzda

'Yamyam' kabusları oldu! Tekneyi bile yiyor

'Yamyam' kabusları oldu! Tekneyi bile yiyor

Başkan Erdoğan 'O acayip şeyleri temizleyeceğiz' demişti, ilki bugün söküldü

Başkan Erdoğan 'O acayip şeyleri temizleyeceğiz' demişti, ilki bugün söküldü

Efsaneye büyük ayıp! Miras davasında ortaya çıktı

Efsaneye büyük ayıp! Miras davasında ortaya çıktı

6 ay gece gündüz çalışarak yaptı: 300 bin liraya satıyor

6 ay gece gündüz çalışarak yaptı: 300 bin liraya satıyor

İzmir'de bulundu: Amerikan donanmasına ait!

İzmir'de bulundu: Amerikan donanmasına ait!
 

POPÜLER HABERLER

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

Resmen dehşeti yaşadı! Ayağı tren ile platform arasına sıkıştı

Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

İstanbul'un o ilçesinde yer alıyor... Görenleri büyülüyor

Görürseniz uzak durun! Dünyanın en ölümcül canlıları

Görürseniz uzak durun! Dünyanın en ölümcül canlıları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA