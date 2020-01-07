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Dünya

İran, ABD'nin tüm komutanları ve Pentagon yetkililerini terörist ilan etti

İran Meclisi'nden ABD kararı... ABD'nin tüm komutanları ve Pentagon yetkilileri terörist ilan edildi

07.01.2020  09:05 - Güncelleme: 07.01.2020  09:05

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