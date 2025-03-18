İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2025 Salı / 19 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,666
  • EURO
    40,0445
  • ALTIN
    3550.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İran: ABD'ye ait keşif uçağı engellendi

İran'ın hava sahası yakınlarında uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait bir insansız hava aracının İran uçakları tarafından engellendiği bildirildi.

AA18 Mart 2025 Salı 07:05 - Güncelleme:
İran: ABD'ye ait keşif uçağı engellendi
ABONE OL

İran'da güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla tanınan "Nournews" adlı internet sitesinin haberine göre, ABD'ye ait MQ-4C tipi bir casus uçağı, İran'a ait uçakların engellemesinin ardından İran hava sahasının yakınından çekildi.

Haberde, İran Silahlı Kuvvetlerinin, "Her türlü saldırıya karşı düşmanların Orta Doğu'daki çıkarlarına tam kapsamlı bir savunma ve şiddetli bir saldırıya hazır olduğunu" bildirdiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'deki soykırım ve kuşatmasına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail'e mal taşıyan gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ağır saldırılar başlatan ABD'nin başkanı Donald Trump, Husiler'in saldırılarının İran'dan kaynaklandığını ve Tahran yönetiminin bunun "korkunç sonuçlarına" katlanmak durumunda kalacağını ifade etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.