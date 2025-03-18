İran: ABD'ye ait keşif uçağı engellendi

İran'da güvenlik bürokrasisine yakınlığıyla tanınan "Nournews" adlı internet sitesinin haberine göre, ABD'ye ait MQ-4C tipi bir casus uçağı, İran'a ait uçakların engellemesinin ardından İran hava sahasının yakınından çekildi.

Haberde, İran Silahlı Kuvvetlerinin, "Her türlü saldırıya karşı düşmanların Orta Doğu'daki çıkarlarına tam kapsamlı bir savunma ve şiddetli bir saldırıya hazır olduğunu" bildirdiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'deki soykırım ve kuşatmasına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail'e mal taşıyan gemileri hedef alan Yemen'deki Husilere ağır saldırılar başlatan ABD'nin başkanı Donald Trump, Husiler'in saldırılarının İran'dan kaynaklandığını ve Tahran yönetiminin bunun "korkunç sonuçlarına" katlanmak durumunda kalacağını ifade etmişti.